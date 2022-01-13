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Англия. Кубок лиги

Джака удалился в матче с «Ливерпулем» - никто в Англии с момента его дебюта так часто не получал красные карточки

13 Января 2022 • 23:24 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
20.01 22:45

Начало поединка против «Ливерпуля» в полуфинале Кубка английской лиги выдалось для «Арсенала» не самым удачным – уже на 24-й минуте лондонцы остались в меньшинстве. Прямую красную карточку перед собой увидел полузащитник Гранит Джака.

Это удаление стало для швейцарца уже пятым с момента его дебюта в Англии в 2016 году. Как сообщает статистический портал Opta, это абсолютный антирекорд – никто из футболистов АПЛ с того времени не подводил свой коллектив чаще, чем Джака.

Добавим, что на сайте Liveresult.ru ведется текстовая онлайн-трансляция противостояния. По состоянию на 39-ю минуту встречи счет до сих пор не открыт.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака
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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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Идет 45 минута Ливерпуль 0:0 Арсенал 1.83 4.05 4.30
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