Джака удалился в матче с «Ливерпулем» - никто в Англии с момента его дебюта так часто не получал красные карточки

Начало поединка против «Ливерпуля» в полуфинале Кубка английской лиги выдалось для «Арсенала» не самым удачным – уже на 24-й минуте лондонцы остались в меньшинстве. Прямую красную карточку перед собой увидел полузащитник Гранит Джака.

Это удаление стало для швейцарца уже пятым с момента его дебюта в Англии в 2016 году. Как сообщает статистический портал Opta, это абсолютный антирекорд – никто из футболистов АПЛ с того времени не подводил свой коллектив чаще, чем Джака.

Добавим, что на сайте Liveresult.ru ведется текстовая онлайн-трансляция противостояния. По состоянию на 39-ю минуту встречи счет до сих пор не открыт.