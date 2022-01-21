«Выдающийся футболист»: Клопп восхитился игроком «Арсенала»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопросы журналистов после победы над лондонским «Арсеналом» в ответном поединке 1/2 финала Кубка Лиги. Во время интервью немецкий тренер отметил игру нападающего «канониров» Габриэля Мартинелли.

«Я бы хотел немного сказать об игре Габриэля. Считаю его выдающимся игроком. Всем стоит запомнить его имя», - передает слова специалиста The Mirror.

Матч на «Эмирейтс» завершился победой мерсисайдцев со счетом 2:0. Оба гола забил португалец Диогу Жота. Благодаря этому результату команда Клоппа вышла в финале, где поборется за трофей с лондонским «Челси».