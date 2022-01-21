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Англия. Кубок лиги

​«Арсенал» Артеты «лидирует» по красным карточкам с отрывом

21 Января 2022 • 09:46 Комментировать (1)
Арсенал
0:2
Ливерпуль
окончен

«Арсенал» не смог пробиться в финал Кубка английской лиги, проиграв в ответном полуфинале «Ливерпулю» со счётом 0:2. «Канониры» последние минуты игры провели вдесятером из-за удаления Томаса Парти.  

В эфире канала Sky Sports была продемонстрирована занимательная статистика. С момента назначения Микеля Артеты (декабрь 2019 года) игроки «Арсенала» во всех турнирах получили 14 красных карточек. По этому показателю лондонцы «лидируют» с серьёзным отрывом. Вторым в списке идёт «Саутгемптон» с 8 удалениями, дальше следуют «Брайтон» и «Манчестер Сити», игроки которых за отчётный период схлопотали 7 карточек красного цвета.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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Комментарии (1)
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DAG_ARSA
21 Января 2022 в 10:43
London is red...
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