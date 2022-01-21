​«Арсенал» Артеты «лидирует» по красным карточкам с отрывом

«Арсенал» не смог пробиться в финал Кубка английской лиги, проиграв в ответном полуфинале «Ливерпулю» со счётом 0:2. «Канониры» последние минуты игры провели вдесятером из-за удаления Томаса Парти.

В эфире канала Sky Sports была продемонстрирована занимательная статистика. С момента назначения Микеля Артеты (декабрь 2019 года) игроки «Арсенала» во всех турнирах получили 14 красных карточек. По этому показателю лондонцы «лидируют» с серьёзным отрывом. Вторым в списке идёт «Саутгемптон» с 8 удалениями, дальше следуют «Брайтон» и «Манчестер Сити», игроки которых за отчётный период схлопотали 7 карточек красного цвета.