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Англия. Кубок лиги

Ван Дейк: «Ливерпуль» пережил бурю и заслужил победу»

21 Января 2022 • 09:25 Комментировать
Арсенал
0:2
Ливерпуль
окончен

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк дал комментарий после вчерашнего поединка с лондонским «Арсеналом» в рамках полуфинальной стадии Кубка лиги. Мерсисайдский клуб победил со счетом 2:0 и стал вторым финалистом турнира.

«Мы провели хороший матч. Команда делает это на протяжении всего нынешнего сезона. «Ливерпуль» держал нити игры под контролем, мы были максимально сконцентрированы. Нам удалось пережить бурю благодаря нашим болельщикам. Мы заслуженно выиграли и теперь отправимся на «Уэмбли». С нетерпением жду шанса выиграть трофей. Выложимся на 100%, чтобы одержать победу», - передает слова голландца BBC Sport.

В финале «Ливерпуль» встретится с «Челси». Матч пройдет 27 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Виргил Ван Дейк
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