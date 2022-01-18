Матч «Арсенал» - «Ливерпуль» снова могут перенести

Ответный полуфинал Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» может быть перенесён. Как сообщает iNews, лондонцам не удаётся собрать команду на матч, учитывая заражения коронавирусом, травмы и отъезд игроков в национальные сборные.

Напомним, что на выходных в чемпионате Англии не состоялся матч между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» - заявка «канониров» на перенос поединка была удовлетворена.

Как известно, игра «Арсенала» и «Ливерпуля» на «Эмирейтс» должна была стать первым полуфиналом, но была перенесена. Тогда причиной переноса стала кадровая ситуация в стане мерсисайдцев. Теперь игра стала ответной. В первой на «Энфилде» команды разошлись миром – 0:0.

Первый финалист Кубка лиги известен – им стал «Челси».