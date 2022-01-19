Ориги и Тьяго не сыграют с «Арсеналом»

Футболисты «Ливерпуля» Тьяго Алькантара и Дивок Ориги пропустят ближайшим матч полуфинала Кубка лиги против лондонского «Арсенала». Ассистент главного тренера «Ливерпуля» Пеп Линдерс рассказал об этом на пресс-конференции.

«Мы надеемся, что Тьяго вернётся к тренировкам после международного перерыва и сыграет с «Кардифом» в Кубке Англии. Что касается Ориги, то Дивок пропустит чуть больше», – заявил Линдерс.

Напомним, что ответная игра Кубка лиги между лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем» состоится 20 января на «Эмирейтс Стэдиум». Первая игра на «Энфилде» завершилась вничью 0:0.