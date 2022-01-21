Без Салаха и Мане решает Жота: «Ливерпуль» разобрался с «Арсеналом» и вышел в финал Кубка лиги

Во втором полуфинале Кубка лиги «Арсенал» и «Ливерпуль» определили соперника «Челси».

Многострадальный полуфинал Кубка английской лиги «Арсенал» - «Ливерпуль» второй раз был под угрозой срыва. Но если запрос на перенос от «красных» удовлетворили, то «канониров», пожаловавшихся на отсутствие полноты состава из-за коронавируса и Кубка Африки, играть заставили. Вероятно, просто не было места для переноса, ведь «Челси» и так уже ждал своего соперника по финалу, сыграв 2 матча с «Тоттенхэмом», пока «Арсенал» и «Ливерпуль» ещё даже не начали свою дуэль.

На полуфинал Кубка лиги Микель Артета наскрёб боеспособный состав: тут и Эдегор, и Ляказетт, и Сака, и Мартинелли с Тирни. Правда, в резерве были только Томас и Нкетиа. Юрген Клопп выставил состав смешанный – в нападении трудились Жота, Фирмино и Джонс, а в обороне Трент, Робертсон, Матип и ван Дейк.

Первый момент создали хозяева. Букайо Сака был сбит Робертсоном недалеко от штрафной площади, а Ляказетт со стандарта пробил прекрасно, но попал Александр в перекладину. Каркас прозвенел, счёт на табло не изменился. А вот «Ливерпуль» размениваться не стал. В первом же серьёзном выпаде «красные» (сегодня – жёлтые) отличились. Фирмино пяткой сыграл на Трента, тот перевёл мяч налево, где Жота набрал хорошую скорость. Диогу сместился вдоль линии штрафной площади и несильно, но точно пробил в противоход голкиперу – 0:1.

И более в первом тайме, проходившим при территориальном преимуществе «Ливерпуля», ничего толкового не произошло. Во второй половине встречи футболисты Клоппа уже отдали инициативу, не забывая поддушивать прессингом, колоть контратаками. В одной из них Диогу Жота играючи разобрался с Уайтом и прострелил. Фирмино увёл опекуна, а из центра штрафной площади бил 17-летний Гордон. Но не хватило хладнокровия молодому Кейду, пальнул сильно выше ворот.

Мог «Ливерпуль» снять все вопросы после стандарта, но удар Конате приняла на себя штанга. А добивание Хендерсона пришлось точно в руки Ремсдейлу – создал же всю угрозу классный кросс Трента от угла поля. Интрига и возможная ничья держалась до финальной трети матча, но «Ливерпуль» всё же был лучше и справедливо забил второй мяч, который сначала Аткинсон не засчитал, разглядев офсайд у Диогу Жоты. А нарушения не было.

Трент идеальной диагональю метров на 40 пустил в прорыв португальца, Диогу технично мяч принял, а вторым касанием перебросил Ремсдейла и отправил свою команду в финал Кубка английской лиги – 0:2. «Арсенал» же совсем расстроился, завершив к тому же матч в меньшинстве. Томас за грубейший фол на Фабиньо получил вторую жёлтую карточку (а мог бы и сразу красную) за три минуты и отправился отдыхать чуть раньше остальных.

«Ливерпуль» же вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с «Челси».