Александер-Арнольд: «Жота - футболист мирового класса, ждём от него ещё больше голов»

Латераль «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд пообщался с представителями СМИ после победы над лондонским «Арсеналом» (2:0) в матче 1/2 финала Кубка лиги. Мерсисайдцы отпраздновали победу благодаря дублю португальца Диогу Жоты.

«Не могу дождаться финала, круто, что мы сыграем на «Уэмбли». Мы не позволили сопернику забить, отлично сдерживая их атаку. Диогу Жота забил прекрасный первый мяч, второй был тоже на уровне. Он уже доказал, что является футболистом мирового класса. Будем ждать от него еще больше голов», - передает слова защитника Sky Sports.

В решающем поединке турнира «Ливерпуль» встретится с «Челси».