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Англия. Кубок лиги

Клопп поведал о «невероятной атмосфере в раздевалке» после победы над «Арсеналом»

21 Января 2022 • 01:48 Комментировать
Арсенал
0:2
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» уверенно обыграл в гостевом матче в рамках полуфинала Кубка английской лиги лондонский «Арсенал», в тринадцатый раз в своей истории выйдя в финал турнира. Там мерсисайдцам предстоит сразиться с другим лондонским клубом - «Челси». Юрген Клопп очень доволен результатом игры - как пояснил наставник «Ливерпуля», в раздевалке царит великолепная атмосфера:

 - Настроение просто неземное. Игра была тяжелой, но ребята действовали выше всяких похвал. Диого Жота был в ударе, когда он приходил к нам, я был уверен, что он будет полезен, и он подтверждает это своим прогрессом. Он забил два отличных гола, - заявил Клопп, слова которого приводит Sky Sports.

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Ливерпуль Юрген Клопп
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окончен Арсенал 0:2 Ливерпуль 3.65 3.65 2.10
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