Клопп поведал о «невероятной атмосфере в раздевалке» после победы над «Арсеналом»

«Ливерпуль» уверенно обыграл в гостевом матче в рамках полуфинала Кубка английской лиги лондонский «Арсенал», в тринадцатый раз в своей истории выйдя в финал турнира. Там мерсисайдцам предстоит сразиться с другим лондонским клубом - «Челси». Юрген Клопп очень доволен результатом игры - как пояснил наставник «Ливерпуля», в раздевалке царит великолепная атмосфера:

- Настроение просто неземное. Игра была тяжелой, но ребята действовали выше всяких похвал. Диого Жота был в ударе, когда он приходил к нам, я был уверен, что он будет полезен, и он подтверждает это своим прогрессом. Он забил два отличных гола, - заявил Клопп, слова которого приводит Sky Sports.