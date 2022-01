«Ливерпуль» вышел в финал Кубка лиги в тринадцатый раз, это рекорд турнира

«Ливерпуль» уверенно переиграл «Арсенал», продлив свою необычную серию из гостевых побед, ведя в счете по итогам первого тайма, до сорока матчей. Этот успех позволил команде Юргена Клоппа выйти в финал турнира - в тринадцатый раз в своей истории. Так часто в финал Кубка английской лиги никто еще не выходил.

Уже восемь раз «Ливерпуль» выигрывал финал - и это также рекорд, никто не выигрывал этот кубок чаще мерсисайдцев. Впервые победить в Кубке английской лиги «Ливерпуль» сумел в 1981 году, в последний раз - в 2012.

13 - Liverpool's victory tonight sees them qualify for the League Cup final for the 13th time; the most of any team in the competition's history. Regulars. pic.twitter.com/jYmer0BNJd