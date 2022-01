Продолжается уникальная гостевая серия «Ливерпуля» - не проигрывает уже 39 матчей, если ведёт в счёте к перерыву

«Ливерпуль» встречается во втором полуфинальном матче Кубка английской лиги с лондонским «Арсеналом», встреча является для мерсисайдцев гостевой, и после первого тайма команда Юргена Клоппа ведет в счете благодаря голу Диого Жоты.

Как сообщает портал Opta, эта ситуация является крайне благоприятной для «Ливерпуля», ибо «красные» не проигрывают уже в 39 матчах подряд, если ведут в счете после первого тайма.

Тридцать шесть матчей в итоге были выиграны, еще три раза сопернику все-таки удавалось сравнять счет. Последнее поражение в обозначенных обстоятельствах имело место в мае 2018 года, когда «Ливерпуль» уступил «Роме» в рамках Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

