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Англия. Кубок лиги

Продолжается уникальная гостевая серия «Ливерпуля» - не проигрывает уже 39 матчей, если ведёт в счёте к перерыву

21 Января 2022 • 00:01 Комментировать
Арсенал
0:2
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» встречается во втором полуфинальном матче Кубка английской лиги с лондонским «Арсеналом», встреча является для мерсисайдцев гостевой, и после первого тайма команда Юргена Клоппа ведет в счете благодаря голу Диого Жоты.

Как сообщает портал Opta, эта ситуация является крайне благоприятной для «Ливерпуля», ибо «красные» не проигрывают уже в 39 матчах подряд, если ведут в счете после первого тайма.

Тридцать шесть матчей в итоге были выиграны, еще три раза сопернику все-таки удавалось сравнять счет. Последнее поражение в обозначенных обстоятельствах имело место в мае 2018 года, когда «Ливерпуль» уступил «Роме» в рамках Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

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Ливерпуль Арсенал Лондон
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окончен Арсенал 0:2 Ливерпуль 3.65 3.65 2.10
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Сегодня, 21 Января
00:01 · Англия. Кубок лиги
Продолжается уникальная гостевая серия «Ливерпуля» - не проигрывает уже 39 матчей, если ведёт в счёте к перерыву
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