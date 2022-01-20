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Англия. Кубок лиги

Павлюченко рассказал, кто составит компанию «Челси» в финале Кубка лиги

20 Января 2022 • 09:59 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
3.40 3.60 2.08
Через 12 ч. 23 мин.

Известный в прошлом российский нападающий Роман Павлюченко, поигравший в английском чемпионате за лондонский «Тоттенхэм», поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем».

«Хозяевам будет сложно, у них кадровые потери, да и делегация на КАН не меньше. «Ливерпуль» с минимальным преимуществом, но пройдет в следующую стадию», - передает слова Романа Vseprosport.ru.

Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» сегодня, 20 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

Добавим, что в первом матче была зафиксирована ничья – 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роман Павлюченко Арсенал Лондон
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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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20.01  22:45 Арсенал ... Ливерпуль 3.40 3.60 2.08
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