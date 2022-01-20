Павлюченко рассказал, кто составит компанию «Челси» в финале Кубка лиги

Известный в прошлом российский нападающий Роман Павлюченко, поигравший в английском чемпионате за лондонский «Тоттенхэм», поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем».

«Хозяевам будет сложно, у них кадровые потери, да и делегация на КАН не меньше. «Ливерпуль» с минимальным преимуществом, но пройдет в следующую стадию», - передает слова Романа Vseprosport.ru.

Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» сегодня, 20 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

Добавим, что в первом матче была зафиксирована ничья – 0:0.