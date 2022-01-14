«Кубковое зрелище»: «Арсенал» и «Ливерпуль» 72 минуты не могли пробить в створ ворот

«Арсеналу» и «Ливерпулю» не удалось оправдать громкую вывеску второго полуфинала Кубка английской лиги – команды выдали не слишком зрелищную игру, а первого удара в створ ворот зрителям пришлось дожидаться аж до 72-й минуты.

Первым точным попаданием отметился вингер лондонцев Букайо Сака, но он не стал результативным. Если говорить о других статистических показателях, то к тому моменту футболисты в общей сложности 12 раз пытались потревожить голкипера соперников.

За пять минут до финального свистка счет на табло так и не открыт. Проследить за заключительным отрезком встречи можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru.