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Англия. Кубок лиги

«Кубковое зрелище»: «Арсенал» и «Ливерпуль» 72 минуты не могли пробить в створ ворот

14 Января 2022 • 00:28 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
20.01 22:45

«Арсеналу» и «Ливерпулю» не удалось оправдать громкую вывеску второго полуфинала Кубка английской лиги – команды выдали не слишком зрелищную игру, а первого удара в створ ворот зрителям пришлось дожидаться аж до 72-й минуты.

Первым точным попаданием отметился вингер лондонцев Букайо Сака, но он не стал результативным. Если говорить о других статистических показателях, то к тому моменту футболисты в общей сложности 12 раз пытались потревожить голкипера соперников.

За пять минут до финального свистка счет на табло так и не открыт. Проследить за заключительным отрезком встречи можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru.  

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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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окончен Ливерпуль 0:0 Арсенал 1.55 2.95 16.00
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