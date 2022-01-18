Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

​Матч «Арсенал» - «Ливерпуль» должен состояться

18 Января 2022 • 17:52 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
3.60 3.65 2.00
20.01 22:45

Нового переноса матча «Арсенал» - «Ливерпуль» не должно случиться. Ранее эта игра переносилась из-за вспышки коронавируса в стане мерсисайдцев. В результате поединок сдвинули на две недели, и он превратился в ответный вместо первого. Теперь кадровые проблемы возникли уже в стане лондонцев, что спровоцировало разговоры о возможном ещё одном переносе.

Тем не менее, журналист PA Sport Марк Манн-Брайанс на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что ситуация в «Арсенала» налаживается. Новых случаев заражения коронавирусом нет, игроки вернулись в строй после мелких травм. Скорее всего, матч пройдёт 20 января.

Добавим, что первый матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился со счётом 0:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
17:52 · Англия. Кубок лиги
​Матч «Арсенал» - «Ливерпуль» должен состояться
09:14 · Англия. Кубок лиги
Матч «Арсенал» - «Ливерпуль» снова могут перенести
14 Января
08:46 · Англия. Кубок лиги
Артета оценил игру «Арсенала» в матче с «Ливерпулем»
08:39 · Англия. Кубок лиги
Клопп: «Я бы предпочёл наш гол вместо удаления у «Арсенала»
00:28 · Англия. Кубок лиги
«Кубковое зрелище»: «Арсенал» и «Ливерпуль» 72 минуты не могли пробить в створ ворот 1
13 Января
23:24 · Англия. Кубок лиги
Джака удалился в матче с «Ливерпулем» - никто в Англии с момента его дебюта так часто не получал красные карточки 2
22:15 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» - «Арсенал» - 0:0 (закончен) 1
22:02 · Англия. Премьер-лига
Эдегор подхватил COVID-19
10:09 · Англия. Кубок лиги
Павлюченко дал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Арсенал» 1
09:57 · Англия. Кубок лиги
Тухель стал автором уникального рекорда в «Челси» 1
01:34 · Англия. Кубок лиги
Тухель остался недоволен командой после победы над «Тоттенхэмом» 2
01:26 · Англия. Кубок лиги
«Я устал от этих вопросов»: Конте отказался сравнивать «Челси» и «Тоттенхэм»
00:43 · Англия. Кубок лиги
Матч «Тоттенхэма» и «Челси» был прерван из-за болельщика, которому стало плохо на трибунах – это третий подобный случай в Англии в текущем сезоне 2
00:40 · Англия. Кубок лиги
Артета надеется, что отсутствие Мане и Салаха поможет «Арсеналу» обыграть «Ливерпуль» 1
00:01 · Англия. Премьер-лига
Защитники «Челси» забили 19 голов в текущем сезоне
Все новости
Рекомендуем