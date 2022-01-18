​Матч «Арсенал» - «Ливерпуль» должен состояться

Нового переноса матча «Арсенал» - «Ливерпуль» не должно случиться. Ранее эта игра переносилась из-за вспышки коронавируса в стане мерсисайдцев. В результате поединок сдвинули на две недели, и он превратился в ответный вместо первого. Теперь кадровые проблемы возникли уже в стане лондонцев, что спровоцировало разговоры о возможном ещё одном переносе.

Тем не менее, журналист PA Sport Марк Манн-Брайанс на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что ситуация в «Арсенала» налаживается. Новых случаев заражения коронавирусом нет, игроки вернулись в строй после мелких травм. Скорее всего, матч пройдёт 20 января.

Добавим, что первый матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился со счётом 0:0.