Глебов: «Плохо играли один в один, зазоры оставляли постоянно, поэтому все проблемы были из-за этого»

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31 Марта 2021, 21:29,
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Полузащитник молодёжной сборной России Даниил Глебов подвёл итоги матча с датчанами (0:3) в эфире канала «Матч ТВ».
- Насколько получилось неожиданным такое начало от датчан, когда они побежали забивать?
- Все ожидаемо было, плохо играли один в один, зазоры оставляли постоянно, поэтому все проблемы были из-за этого.
- Это стечение обстоятельств или реальное отображение соотношения сил?
- Даже не знаю, что сказать насчет этого.
- В чем датчане нас превзошли?
- Превзошли в том, что мы давали им много пространства, не играли плотно, не висели на ноге. Они спокойно принимали мяч и спокойно играли. Мы постоянно давали им время играть. Если бы играли плотнее, каждый с каждым, то игра была бы другой.
- Какой ваш общий вывод по турниру, где вы изначально одержали победу, и такие надежды были?
- Без комментариев.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Молодёжная сборная России, Даниил Глебов