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Глебов: «Плохо играли один в один, зазоры оставляли постоянно, поэтому все проблемы были из-за этого»

31 Марта 2021, 21:29,

Полузащитник молодёжной сборной России Даниил Глебов подвёл итоги матча с датчанами (0:3) в эфире канала «Матч ТВ».

- Насколько получилось неожиданным такое начало от датчан, когда они побежали забивать?

- Все ожидаемо было, плохо играли один в один, зазоры оставляли постоянно, поэтому все проблемы  были из-за этого.

- Это стечение обстоятельств или реальное отображение соотношения сил?

- Даже не знаю, что сказать насчет этого.

- В чем датчане нас превзошли?

- Превзошли в том, что мы давали им много пространства, не играли плотно, не висели на ноге. Они спокойно принимали мяч и спокойно играли. Мы постоянно давали им время играть. Если бы играли плотнее, каждый с каждым, то игра была бы другой.

- Какой ваш общий вывод по  турниру, где вы изначально одержали победу, и такие надежды были?

- Без комментариев.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Молодёжная сборная России, Даниил Глебов
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