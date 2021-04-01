Пономарёв: «Наша молодёжка сыграла, как оловянные солдатики, нет никакой хитрости»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал мнение о выступлении молодежной сборной России на групповом этапе чемпионата Европы.

- Разочарованы выступлением нашей молодежной сборной на чемпионате Европы?

- Конечно, разочарован и первой сборной, и молодежкой. Одно безобразие. Играют ремесленники. Их научили отдавать пас, показали, где ворота и все. Даже обыгрывать противника их никто не научил.

- Жестко.

- Да, но больше они ничего делать не умеют. Никакой импровизации нет, никакого творчества. Все как на подбор оловянные солдатики - кого вижу, тому пас и отдаю. Никакой хитрости нет. А футбол - это хитрый вид спорта. Кто хитрее, тот и выигрывает. Плюс техника, тактика. А их нет. Я даже не увидел у ребят физики. Ну, ее-то можно подтянуть, в конце концов. Можно настроиться. Бегать на тренировках не два, а три тайма. Тогда они что-то будут выигрывать.

- Вы говорите, что нет техники, а как же Захарян, которого сейчас многие хвалят?

- Да ладно. Кто такой Захарян? Он еще совсем молодой парень. Может, у него удачно что-то получилось, вот его и взяли. Дай бог, чтобы он дальше прогрессировал, не был закомплексованным. А то у нас как в школе объясняют: это ты делай, а это не делай, потому что не умеешь. Индивидуальности никто не воспитывает. Но у каждого есть свое видение, своя техника. Его научили футбольным правилам, а дальше парень должен сам чего-то достигать, работать над своими сильными сторонами. А ребята закомплексованные какие-то.

- Может, соперники своим авторитетом придавили? Все-таки сборная Франции - фаворит турнира.

- Не думаю. Просто наши ребята все делают гораздо медленнее, чем соперники. Они долго соображают, долго обрабатывают мяч, плохо передвигаются по полю. Вот и результат. Все у нас на категорию ниже, поэтому и проигрываем.

- Но ведь эти ребята выступают в клубах РПЛ. Может все идет от уровня нашей лиги, в которой вот такие скорости, такая физика?

- Конечно. Это тоже имеет значение. Но молодежь должна себя проявлять, чтобы на нее обратили внимание: или своими скоростными качествами, или техникой. Но у нас же не на кого посмотреть.

- А как же Макаров из «Рубина», который накрутил защитников «Зенита» и забил красивый мяч? Ведь не скажешь, что у парня нет техники.

- Да, он накрутил Ловрена один раз, вот его и заметили. Так получилось. Здорово. Я видел этот момент. Так бывает. Возможно, по наитию вышел такой момент. Но, возможно, у него больше так никогда не получится. Это все делается на уровне автоматики. Работает мозжечок, когда выходишь на поле. Включил его и вперед.

- Наша сборная выступила на своем уровне или ниже возможностей?

- На своем. Если бы сыграли вничью с датчанами - было бы великолепно. Я был уверен, что разойдемся миром 0:0 или 1:1. Но мы сыграли очень слабо. И в обороне плохо сыграли, что не характерно для нашей сборной, потому что в защите мы всегда играем на голову выше противника. 0:0 всегда обеспечить можем. А сейчас в обороне как растопыренные пальцы сыграли. Каждый сам за себя, что в молодежке, что в основной сборной. Это ужас какой-то. Такие пространства - куда хочешь залезай, и никто никого не страхует.

- С французами и датчанами у нас получился одинаковый сценарий, когда мы в начале матча пропустили два мяча. Почему так вышло?

- Такая у нас игра. Позволили сопернику развернуться. Надо было сразу действовать компактно, а не бросаться с шашками наголо, как Чапаев. Надо было осмотреться, понять, кто что умеет делать, подстраховать друг друга. То есть, сразу показать противнику, что у нас в обороне порядок и просто так не пройдешь. А соперники поняли, что можно бежать куда хочешь и играть даже один в один, потому что нет у нас подстраховки.

- Кого-то из наших игроков можете отметить?

- Нет. Вообще никого. Все разочаровали. Ребята среднего уровня.

- Какие выводы можно сделать из этого группового этапа?

- Нет у нас талантов. Не знаю, почему они не растут. Вроде и школы везде работают, и тренеры хорошие, которые сами раньше играли в футбол. Не могу понять, почему так происходит.

Елена Григорьевская