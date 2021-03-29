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​Маслов уехал из молодёжной сборной России

29 Марта 2021, 16:25,

Защитник Павел Маслов покинул лагерь молодёжкой сборной России, о чём сообщила пресс-служба национальной команды. Отъезд Маслова связан с тем фактом, что он не сможет сыграть против Дании в третьем туре группового этапа молодёжного чемпионата Европы. Павел будет отбывать дисквалификацию за получение двух карточек жёлтого цвета.

Молодёжная сборная России сыграет против Дании в среду, тридцать первого марта. Пока что команда Михаила Галактионова имеет в своём активе три очка. Российская молодёжка разгромила Исландию (4:1), но проиграла Франции (0:2).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Молодёжная сборная России, Павел Маслов
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