Галактионов: «Костяк команды на матч с Данией останется прежним»

Наставник российской молодёжки Михаил Галактионов провёл пресс-конференции накануне решающего матча с командой Дании на Евро-2021. Его подопечным нужна только победа в два мяча или больше для выхода в следующую стадию.

- Пришли к выводу, что интенсивность игроков Франции поставила ребят в небольшой тупик, к сожалению, не всем игрокам удалось войти в игру с первых минут. Костяк команды на матч с Данией останется прежним, - цитирует Галактионова Sport24.

Напомним, что россияне начали групповой турнир с разгрома Исландии (4:1) и проиграли французам (0:2). Антигерой второго тура Павел Маслов не сможет сыграть в решающем поединке, он уже покинул лагерь сборной.