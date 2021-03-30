Галактионов: «Костяк команды на матч с Данией останется прежним»

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30 Марта 2021, 18:31,
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Наставник российской молодёжки Михаил Галактионов провёл пресс-конференции накануне решающего матча с командой Дании на Евро-2021. Его подопечным нужна только победа в два мяча или больше для выхода в следующую стадию.
- Пришли к выводу, что интенсивность игроков Франции поставила ребят в небольшой тупик, к сожалению, не всем игрокам удалось войти в игру с первых минут. Костяк команды на матч с Данией останется прежним, - цитирует Галактионова Sport24.
Напомним, что россияне начали групповой турнир с разгрома Исландии (4:1) и проиграли французам (0:2). Антигерой второго тура Павел Маслов не сможет сыграть в решающем поединке, он уже покинул лагерь сборной.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Молодёжная сборная России, Михаил Галактионов
Молодёжи присущ азарт - "автобусы" у штрафной никто не ставит - все стараются отвечать атакой на атаку! Но - вопрос - что, если Дания "припаркует автобус"? Наши при позиционных атаках будут бить из-за штрафной или - по примеру первой сборной - будут "закидывать" мячи на Чалова с сотоварищи в штрафную соперника? Есть при таком раскладе третий вариант! Не надо продираться в штрафную или "бомбардировать" её бесконечными навесами. Надо стараться как можно больше заработать угловых. И когда в штрафную подтянутся наши гренадёры Дивеев и Евгеньев, вероятность забить после подач в штрафную будет больше. Правда есть нюанс - нужны домашние заготовки при розыгрышах угловых))