Тикнизян: «Извините за этот результат, за слова, сказанные на эмоциях»

Российская молодёжка завершила выступления на чемпионате Европы 2021 года, не сумев пробиться в плей-офф. После поражения от датчан в решающем матче (0:3) полузащитник Наир Тикнизян попросил прощения за выступление на турнире.

- Извините за этот результат, за слова, сказанные на эмоциях. К сожалению, это команды больше не существует, но надеюсь, в памяти многих людей она отложилась, - написал футболист в «Инстаграме».

Напомним, что в матче третьего тура россиянам нужно было обыгрывать датчан, но два пропущенных быстрых гола поставили крест на надеждах команды Михаила Галактионова. В следующем цикле за молодёжку будут играть другие футболисты.