Молодёжная сборная России завершила выступление на чемпионате Европы

Молодёжная сборная России начала чемпионат Европы в своем возрасте на мажорной ноте, обыграв сборную Исландии. Поражение по пенальти от Франции оставляло надежду на дальнейшую борьбу в рамках турнира. При определённых раскладах даже поражение от Дании могло вывести подопечных Михаила Галактионова в следующую стадию. Для этого было необходимо надеяться на «островитян» в их битве против «трёхцветных». Но, согласно известной поговорке, если ты на кого-то надеешься, то самому плошать нельзя. Наши юноши про это явно забыли.

В отличие от предыдущей встречи Галактионов сделал две перестановки. Маслова в обороне заменил Голубев, а в линии атаки появился Грулёв, появившийся вместо Лесового. Датчане, несмотря на шесть набранных очков, сделали три перестановки, сменив даже тактическую схему. Вероятно, что именно это принесло им плоды в виде двух быстрых голов. Безобидный аут за счёт отменной передачи Линнстерма на Ларсена превратился в забитый последним мяч.

Не успели телевизионщики закончить с повтором первого забитого в матче гола, как сборная России получила второй мяч. Вновь в центре внимания оказался Линнстрем, который вошёл в штрафную площадь Максименко с левого фланга. Передача на Дрейера и точный удар последнего, уверен, заставили многих болельщиков переключить на другой телеканал. В этом матче всё стало ясно.

К середине первого тайма россияне организовали пару опасных атак. Сначала Макаров принёс номинальным гостям угловой. Кристенсен с трудом перевёл игровой снаряд за лицевую. Следом Грулёв не успел подобрать ногу под удар, вывалившись один на один с опередившем его голкипером сборной Дании. Кристенсен вновь был внимателен за пять минут до перерыва. Именно он спас «алую гвардию» от первого пропущенного в матче мяча после хлёсткого удара Грулева.

С учётом неудачного начала и ужасной статистики для нашей сборной в очных матчах с молодёжной сборной Дании (четыре поражения в четырёх встречах), надеяться даже на «чудо» во второй тайме было глупо. После перерыва не вышли на поле Фёдор Чалов и Иван Обляков. Их место заняли Константин Тюкавин и Наиль Умяров.

За полчаса до финального свистка Дивеев требовал пенальти, но рефери был непреклонен. Через десять минут Ларсен мог довести счёт до крупного, но Максименко запомнился отменным сейвом. Однако третий мяч всё-таки состоялся. Потеря игрового снаряда на левом фланге обороны привела к передаче на Хольсе, который с левой ноги отправил мяч точно сетку ворот сборной России, подытожив выступление перспективной молодёжной команды на главном турнире Старого Света.

Константин Лицин