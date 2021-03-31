Молодёжная сборная России завершила выступление на чемпионате Европы

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31 Марта 2021, 20:52,
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Молодёжная сборная России начала чемпионат Европы в своем возрасте на мажорной ноте, обыграв сборную Исландии. Поражение по пенальти от Франции оставляло надежду на дальнейшую борьбу в рамках турнира. При определённых раскладах даже поражение от Дании могло вывести подопечных Михаила Галактионова в следующую стадию. Для этого было необходимо надеяться на «островитян» в их битве против «трёхцветных». Но, согласно известной поговорке, если ты на кого-то надеешься, то самому плошать нельзя. Наши юноши про это явно забыли.
|(1:0) Ларсен Якоб-Бруун 10'
|(2:0) Дрейер Андерс 11'
|(3:0) Хольсе Карло 90'
В отличие от предыдущей встречи Галактионов сделал две перестановки. Маслова в обороне заменил Голубев, а в линии атаки появился Грулёв, появившийся вместо Лесового. Датчане, несмотря на шесть набранных очков, сделали три перестановки, сменив даже тактическую схему. Вероятно, что именно это принесло им плоды в виде двух быстрых голов. Безобидный аут за счёт отменной передачи Линнстерма на Ларсена превратился в забитый последним мяч.
Не успели телевизионщики закончить с повтором первого забитого в матче гола, как сборная России получила второй мяч. Вновь в центре внимания оказался Линнстрем, который вошёл в штрафную площадь Максименко с левого фланга. Передача на Дрейера и точный удар последнего, уверен, заставили многих болельщиков переключить на другой телеканал. В этом матче всё стало ясно.
К середине первого тайма россияне организовали пару опасных атак. Сначала Макаров принёс номинальным гостям угловой. Кристенсен с трудом перевёл игровой снаряд за лицевую. Следом Грулёв не успел подобрать ногу под удар, вывалившись один на один с опередившем его голкипером сборной Дании. Кристенсен вновь был внимателен за пять минут до перерыва. Именно он спас «алую гвардию» от первого пропущенного в матче мяча после хлёсткого удара Грулева.
С учётом неудачного начала и ужасной статистики для нашей сборной в очных матчах с молодёжной сборной Дании (четыре поражения в четырёх встречах), надеяться даже на «чудо» во второй тайме было глупо. После перерыва не вышли на поле Фёдор Чалов и Иван Обляков. Их место заняли Константин Тюкавин и Наиль Умяров.
За полчаса до финального свистка Дивеев требовал пенальти, но рефери был непреклонен. Через десять минут Ларсен мог довести счёт до крупного, но Максименко запомнился отменным сейвом. Однако третий мяч всё-таки состоялся. Потеря игрового снаряда на левом фланге обороны привела к передаче на Хольсе, который с левой ноги отправил мяч точно сетку ворот сборной России, подытожив выступление перспективной молодёжной команды на главном турнире Старого Света.
Константин Лицин
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Евро-Футбол.Ру Лицин
|Теги: Молодёжная сборная России, Молодёжная Сборная Дании
стыдоба
А сколько было шума после победы над скромной Исландией. Мы всех порвем, дойдем до финала минимум, лучшие, талантливые, крутые. С Францией типа случайный проигрыш, все в наших руках, и с датчанами выложимся. Наложили... Как обычно, ничего не меняется вот уже 30 лет. И ничему не учатся. Помните показательные матчи с датчанами с истериками наших юных "кудесников" в 2005 году? Все идет по кругу, за редкими исключениями - на очень среднем уровне. Сами накрутят ожиданий - а потом удивляются "неожиданным" поражениям. // Слабаки. достойная смена для серой первой сборной.
После такой "игры" нашей молодёжи вновь возникают "параллели" между футболом в СССР и нынешней России. В СССР все футбольные секции были бесплатными, а потому их "двери" были раскрыты для любого талантливого мальчишки. Я задаю себе вопрос - появились бы в нашем футболе ребята из рабочих семей Яшин, Стрельцов и Черенков, если бы в то время была платная система обучения юных футболистов? Вряд ли! А потому - если мы хотим видеть в нашем футболе талантов - нужно возвращаться к "истокам" - к бесплатной для детей системе их подготовки. Почему проиграли сегодня датчанам? Ответ прост - молодые датские футболисты лучше обучены современному футболу и лучше наших к нему адаптированы. И на повестку дня выходит следующая наша проблема - квалификация тренерских кадров. С молодёжью ДОЛЖНЫ работать ЛУЧШИЕ отечественные тренеры. Галактионов - уверен - к их числу не относится((
ну я бы не стал так уж убивать тренера , по большому счету что было ожидать ?? я про начало пути , и думаю что выход сборной уже успех , как для России , по поводу бесплатного , как бы согласен , вопрос кто будет этим бесплатно заниматся , а второе что самое страшное ГДЕ ОНИ ЭТИ ПАЦАНЫ , а пацаны дзюбят у компов , бухашку бухают и куришку курят , таковы реалии , я вот посмотрю у себя в Литве на этих дрищей , мне стыдно на них смотреть , кроме брезгливости ничего не вызывает , эти ножки худющие , у меня рука толще их ног , вообще удивляюсь как они на них ходят , эта впала грудь , хвостики какие то , лобковая поросьль на бледных лицах , даже возми взрослую сборную вышли два Головоин и Мостовой , ну фиг его знает ... да видно их из далека , но не про игру .. может старый я ... в мое время на поляну с воротами ( без сетки ) стояла очередь из нескольких команд .
Хорошо ты описал современных юнцов. я таких каждый день на улицах вижу) Еще бы добавил узкие штанишки, заправленные в кеды)), ранцы-сс.. ранцы за плечами (аля дамские сумочки, впечатление от них такое)) и прически-хвостики либо аля хиппи или эмо. Такие не все, но хватает. Манерные, изнеженные, ранимыеее))) И при этом они вполне могут написать на тему Великой Отечественной что-то типа "можем повторить". Понтов-то огого. Жесть.
ты знаешь , я об этом давно писал , а главное что убивает что рядом с ними девушки )) я как то спросил у одной тебе реально рядом с ним не стыдно ?? при нем , он хоть бы слово какое сказал .. лет 25 не юнец , мог бы и в драку полезть , да фиг сними , только раздражение от них , по поводу мальцов из бедных или тех кто не может заплатить , я уже писал кому то что в теме этого , мой друг занимается детским футболом , ну и полупрофы у него взрослая команда , содержит несколько футбольных полей , так вот зовут всех , и если ты что то можешь и хочешь то берут бесплатно , но составляют контракт , ну а тех кого приводят мамы попонтоватся толку от них чаще всего ноль ...
а вот интересно -сделают ли молодые какие нить выводы для себя, не для кого то там,а как
спортсмены желающие чего то добиться? или только контракт, а дальше трава не расти...
Да, грустно, безнадега, футбольная тоска...
Увы, думаю, никаких выводов не последует. Там у большинства из них уже сейчас понты, пафос "случайные поражения", "глупые голы" и полная неспособность признать простой факт того, что их переиграли на классе.
Выход один, надо уже прямо сейчас рвать из РПЛ и ехать играть хоть в Голландию, хоть в Бельгию, хоть в топ-5 чемпионаты даже самые слабые клубы. Там расти,закаляться и прогрессировать. А не как обычно в 27 ещё молодой и талантливый и рано ему за рубеж. Сразу , рвать 16-21 год, самое то. Иначе они борзеют, ленятся и теряются