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Уткин отреагировал на вылет молодёжной сборной России с ЧЕ-2021

01 Апреля 2021, 08:23,

Известный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, отреагировал на вылет молодежной сборной России с чемпионата Европы-2021.

«Мы не можем съездить на Евро без того, чтобы завоевать и покорить. От этого и пыжится команда, хрупкая, как ватная палочка. Попробуйте в следующий раз с деятельным любопытством», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

Подопечные Михаила Галактионова финишировали на третьем месте в таблице группы С и завершили участие в турнире. Напомним, что в стартовом туре российская молодежка разгромно победила Исландию, однако затем потерпела два поражения - от Франции (0:2) и Дании (0:3).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Василий Уткин
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Комментарии (1)
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0
HG2017
01 Апреля 2021, 10:00

Так то он прав, но это для исландий и прочих северных македоний! А у нас сталинград и ресурсы, просто любопытство - не по сеньке шапка!

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