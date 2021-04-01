Уткин отреагировал на вылет молодёжной сборной России с ЧЕ-2021

Известный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, отреагировал на вылет молодежной сборной России с чемпионата Европы-2021.

«Мы не можем съездить на Евро без того, чтобы завоевать и покорить. От этого и пыжится команда, хрупкая, как ватная палочка. Попробуйте в следующий раз с деятельным любопытством», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

Подопечные Михаила Галактионова финишировали на третьем месте в таблице группы С и завершили участие в турнире. Напомним, что в стартовом туре российская молодежка разгромно победила Исландию, однако затем потерпела два поражения - от Франции (0:2) и Дании (0:3).