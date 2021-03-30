Александр Мостовой: «Перехваливать молодёжку не надо: никто ничего не выиграл»

Экс-футболист Александр Мостовой оценил шансы российский сборной на выход из группы на молодёжном чемпионате Европы в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«После того, как наши обыграли Исландию, все сразу начали кричать, трубить, орать. Ребят, успокойтесь немножко. Да, сыграли хорошо, молодцы, забили. Но перехваливать не надо тоже: никто ничего не выиграл. Мы забываем, что у нас и первая сборная ничего не выиграла, а её так захвалили после домашнего чемпионата мира, где все знали, что они по-любому выйдут из группы. И мы до сих пор этим живем, три года. Мы уже два цикла не прошли дальше в Лиге наций, и все забыли, все живут все еще чемпионатом мира. И тут то же самое: не перехваливайте. Надо было понимать, что с французами будет другая игра, и мы это увидели: Франция выиграла 2:0, причем спокойно. Ясно, что там пенальти, но их тоже надо заслужить, тем более, они там очевидно были.

С датчанами кровь из носа нужна победа, да еще и в два мяча. Шансы есть. Хорошо, что все зависит от нашей сборной, а не от соперников, как это обычно бывает. Здесь забивай, выигрывай 2:0 и проходи. Датчане тоже это понимают. Посмотрим, Дания тоже неспроста Францию обыграла. У них добротная команда», - сказал Мостовой.