Кирьяков: «Разговоры насчёт приглашения игроков молодёжки в национальную сборную сейчас уйдут в сторону»

Известный футбольный эксперт Сергей Кирьяков подвел итоги выступления сборной России на молодежном чемпионате Европы в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

- Как можете оценить итоги выступления в общем?

- Прежде всего, это разочарование. Собрали действительно сильный состав, когда все играют за основной состав в своих клубах и играют в них далеко не последние роли, и так безуспешно выступили. Хотя первый матч провели здорово, вопросов не было, показали хорошую игру, но понятно теперь, что уровень сопротивления был не таким сильным, и на этом фоне мы выглядели на голову сильнее соперника. А потом пошли топ-сборные, и мы увидели совсем другую картину: на фоне сильных команд наши индивидуальные качества куда-то испаряются. Поэтому, наверное, главный итог: мы все-таки не дотягиваем до самого высокого уровня. Честно говоря, хотелось бы, чтобы эта команда, как минимум, попала в тройку, а, как максимум, повторила наше достижение 1990-го года. К сожалению, мы видим, что когда тяжело, когда нужно через не могу, когда нужно какие-то дополнительные резервы вынимать из организма, когда не идут футбольные моменты и нужно играть за счет борьбы и огромного желания: выгрызать и выцарапывать мячи, такого характера у нас не оказалось.

- Могла ли сборная психологически перегореть? Не перехвалили ли их после матча с Исландией?

- Это могло сказаться, но это не основной фактор неудачного выступления. Все-таки это второстепенный момент. Конечно, чуть-чуть почитали о себе, чуть-чуть расслабились. Но основные моменты в любом случае другие, потому что день-два и такие вещи уже забываются. Матчи с основными соперниками показали, что мы просто не дотягиваем. Это было видно и по отдельным эпизодам и по единоборствам. И французы, и датчане были сильнее, быстрее, агрессивнее наших, и самое главное - у них было больше желания выиграть. Для французов был решающий матч, они выходили, как на последний бой, а датчане понимали, что нельзя допускать ошибок и проигрывать. Все очень серьезно относились к нам, и мы на этом уровне не смогли серьезно проявить все свои лучшие качества.

- Многие кандидаты в основную сборную поехали на молодежное Евро. Какие изначально ожидания были от такого состава?

- Многие задавали вопросы Черчесову: почему некоторых не вызвали в основную сборную? Понятно, что не хотели эту сборную ослаблять, все хотели, чтобы она выступила успешно. Наверное, Черчесов тоже хотел посмотреть, как они будут выглядеть на действительно серьезном уровне: все-таки финальная часть чемпионата Европы, где нашей сборной не было очень давно, это серьезное событие. Но, думаю, к сожалению, он увидел уровень наших молодых игроков, и, наверное, разговоры насчет приглашения того или иного игрока молодежки в национальную сборную сейчас уйдут в сторону. Ребята будут уже непосредственно через клубы доказывать, что они достойны как минимум быть кандидатами в национальную сборную.

- Будет ли все-таки у кого-то из этих футболистов шанс поехать на чемпионат Европы летом?

- Если кто-то себя в концовке чемпионата проявит - может быть. Но чтобы на кого-то из них надеялись, конечно, нет. Если проводить параллели: наша сборная 1990 года через год уже почти в полном составе перешла в основную национальную команду. Вот это я понимаю. А здесь о таком сказать, конечно, мы не можем. 1-2 человека, может быть, и смогут попасть, но только на второстепенные роли. Но не более.

- Ждали ли медали от этой команды перед началом чемпионата?

- После первой игры я ждал медали от такой команды. Но соперник оказался настолько слаб, они все матчи проиграли без шансов. Поэтому это впечатление было в какой-то степени смазанное. Мы думали все-таки, что исландцы действительно что-то из себя представляют, но как показали матчи, Франция и Дания - команды абсолютно другого уровня.