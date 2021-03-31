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Голубев: «Играли хорошо, просто детские ошибки допустил»

31 Марта 2021, 21:18,

Полузащитник молодёжной сборной России Артём Голубев подвёл итоги матча с датчанами (0:3) в эфире канала «Матч ТВ».

- С одной стороны, полная игра на Евро, с другой - поражение нашей команды. Эмоции двоякие?

- Не то, что двоякие. Эмоции плохие, мы не выполнили задачу, не вышли из группы. Если лично брать свою игру, допустил две голевые ошибки, поплатились вот и все.

- Первый тайм этой игры и игры с французами начало не задалось - 0:2 к перерыву. В чем взаимосвязь, как ты думаешь?

- Что с французами две индивидуальные ошибки, что здесь две мои индивидуальные ошибки. Играли хорошо, просто детские ошибки допустил. 0:2, и уже тяжело отыграться.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Молодёжная сборная России, Артем Голубев
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