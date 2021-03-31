Макаров: «Физически были не готовы к этому турниру»

Полузащитник молодёжной сборной России Денис Макаров подвёл итоги матча с датчанами (0:3) в эфире канала «Матч ТВ».

- С Францией два быстрых мяча, сейчас. Что не получалось в начале матчей?

- Не знаю, что не получалось. Я думаю, мы были к этому не готовы. Не ожидали такого накала со стороны соперника, значит, физически были не готовы к этому турниру.

- Насколько это отображает реальное соотношение сил, или это просто было стечение обстоятельств в конкретном матче?

- Не знаю, как это отображается, счет на табло, мне нечего сказать.

- Какое общее ощущение от турнира?

- Хороший турнир, силовой. Мы благодарны, что здесь играли и участвовали в этом турнире. Хотим пожелать, чтобы в дальнейшем были хорошие игры. Еще раз спасибо за этот турнир.