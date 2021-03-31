Макаров: «Физически были не готовы к этому турниру»

|
31 Марта 2021, 21:43,
|
|
Полузащитник молодёжной сборной России Денис Макаров подвёл итоги матча с датчанами (0:3) в эфире канала «Матч ТВ».
- С Францией два быстрых мяча, сейчас. Что не получалось в начале матчей?
- Не знаю, что не получалось. Я думаю, мы были к этому не готовы. Не ожидали такого накала со стороны соперника, значит, физически были не готовы к этому турниру.
- Насколько это отображает реальное соотношение сил, или это просто было стечение обстоятельств в конкретном матче?
- Не знаю, как это отображается, счет на табло, мне нечего сказать.
- Какое общее ощущение от турнира?
- Хороший турнир, силовой. Мы благодарны, что здесь играли и участвовали в этом турнире. Хотим пожелать, чтобы в дальнейшем были хорошие игры. Еще раз спасибо за этот турнир.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Молодёжная сборная России, Денис Макаров