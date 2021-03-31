Галактионов: «Сами для себя ставили максимальные задачи»

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подвёл итоги матча с датчанами (0:3) в эфире канала «Матч ТВ».

- Что случилось в начале, когда нам надо было забивать, а забивали датчане?

- Вы правильно сказали, что пропустили два быстрых мяча, необязательных мяча, но в целом мы, к сожалению, не смогли противопоставить такой быстрый футбол, который нам предложили датчане. Такое быстрое движение мяча, быстрые перемещения. Это то направление, к чему стремимся мы, к сожалению, сегодня у нас в игре превалировали больше длинные передачи. Хотя мы акцентировали внимание на несколько другом, необходимости быстро двигать мяч, быстрее принимать решения и быстрее включать скорости. Но сложилось так, как сложилось.

- Как вам кажется, это один отдельно взятый матч или отображение всего нашего уровня, что мы слабее, чем Дания?

- Сейчас штампы не совсем правильно ставить, просто я склонен говорить, что это тот пример, к которому, наверное, надо стремиться и в нашем чемпионате, надо играть более быстро, интенсивно, динамично, попадать под то давление, под которое мы попали в этой игре и в игре с Францией, когда необходимо быстро принимать решение, быстро передвигаться, быстро двигать мяч, выходить из-под давления без брака. Я думаю, что это, над чем надо работать ребятам в дальнейшем и избегать ошибок.

- Вы продолжите работу с молодежной сборной?

- Сейчас тяжело сказать, надо проанализировать турнир, понять, какие ошибки допустили, раз мы так сыграли по результату. С одной стороны, удачно, что вышли впервые за столько лет в финальную часть чемпионата Европы, с другой - мы сами для себя ставили максимальные задачи. К сожалению, выйти из группы не получилось. Неоднократно говорю, что выигрываем мы вместе и проигрываем тоже. Поэтому я часть команды, и команда - часть меня, мы вместе.

- Сейчас многие спроецируют этот матч на то, что будет летом на взрослом уровне. Тем, кто будет эти параллели создавать, что бы вы ответили?

- Уровень готовности, уровень того подготовительного этапа, который будет проведен, я думаю, что будет на должном уровне. Мы будем всецело поддерживать главную команду и болеть за нее, поэтому параллели проводить неуместно. Вопрос другой - насколько наши молодые футболисты в дальнейшем будут готовы к тому уровню, чтобы быть конкурентными и востребованными в первой сборной.