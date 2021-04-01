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Лопырёва: «Остаётся надеяться, что игроки молодёжки воспользуются опытом и обновят основную команду»

01 Апреля 2021, 09:43,

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырёва поделилась мнением о неудачном выступлении молодежной сборной России на чемпионате Европы-2021. После успешного старта команда потерпела два поражения и покинула турнир.

«Чуда не случилось. Молодежка покидает Евро. Остается надеяться, что ребята правильно воспользуются приобретенным опытом и скоро обновят основную команду», - гласит сообщение Лопырёвой в «Твиттере».

Первое место в квартете заняла Дания, набравшая девять баллов, вторыми стали французы с шестью очками. Россия (3) финишировала на третьей строчке, а четвертой стала Исландия (0).

Единственную победу подопечные Михаила Галактинова добыли в матче с исландцами, выиграв со счетом 4:1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Виктория Лопырёва
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Комментарии (1)
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0
Юбор
01 Апреля 2021, 10:31

Этот турнир показал, что обновлять будем шило на мыло.

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