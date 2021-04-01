Лопырёва: «Остаётся надеяться, что игроки молодёжки воспользуются опытом и обновят основную команду»

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырёва поделилась мнением о неудачном выступлении молодежной сборной России на чемпионате Европы-2021. После успешного старта команда потерпела два поражения и покинула турнир.

«Чуда не случилось. Молодежка покидает Евро. Остается надеяться, что ребята правильно воспользуются приобретенным опытом и скоро обновят основную команду», - гласит сообщение Лопырёвой в «Твиттере».

Первое место в квартете заняла Дания, набравшая девять баллов, вторыми стали французы с шестью очками. Россия (3) финишировала на третьей строчке, а четвертой стала Исландия (0).

Единственную победу подопечные Михаила Галактинова добыли в матче с исландцами, выиграв со счетом 4:1.