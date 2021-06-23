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Сака: «Тренер сказал мне проявить себя так, как делал в клубе»

23 Июня 2021, 01:38,

Герой матча между сборными Англии и Чехии (1:0) на Евро-2020 Букайо Сака дал комментарий после финального свистка.

- Сегодня мы сыграли действительно здорово. Тренер сказал мне проявить себя так, как делал в клубе на протяжении всего сезона. У Джека [Грилиша] получился шикарный навес, и Рахим [Стерлинг] оказался в нужном месте. Я практически успел на подачу, но я совсем не высокорослый, - приводит слова полузащитник УЕФА.

- Для нас важно быть на «Уэмбли», здесь мы играем очень уверенно, а болельщики - 12-й игрок. Это действительно большое для нас подспорье, - добавил Сака.

Англичане выиграли группу, забив всего два мяча.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Букайо Сака
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