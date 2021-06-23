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Саутгейт: «Хотели выиграть группу и остаться на «Уэмбли». Остаётся узнать имя соперника»

23 Июня 2021, 01:26,

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт доволен первым местом команды в группе, добытым после победы над Чехией (1:0).

- Чехи - очень хорошая команда, которая отлично обращается с мячом, ее сложно обыграть. Сегодня мы не были аморфными. Много чего у нас получается, и в игре достаточно положительных моментов. Мы хотели выиграть группу и остаться на «Уэмбли». Что же, сейчас остается подождать и узнать имя следующего соперника, - приводит слова тренера УЕФА.

- Мы начали матч очень хорошо, стабильно работали с мячом. Нужно отдать должное футболистам, которые отлично действовали и без мяча, потому что сегодня нам нужно было переламывать ход матча, - добавил Саутгейт.

Напомним, что англичанам нужно было обыгрывать Чехию для того, чтобы занять первое место в группе.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Гарет Саутгейт
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