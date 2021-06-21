Копия Кейна, трансферная цель «Манчестер Сити», несостоявшийся спаситель «ВБА», неуступчивый капитан и птенец «Арсенала»

Сборная Англии считалась одним из главных фаворитов чемпионата Европы, однако пока коллектив Гарета Саутгейта выглядит безликим – нет идей, отсутствуют мысли на поле, а главный бомбардир «трёх львов» Гарри Кейн банально устал после ошеломляющего сезона в АПЛ в составе «Тоттенхэма». Если в первом туре англичанам удалось вырвать три балла в игре с хорватами, то шотландцы под дождём диктовали собственные условия, и сборная Англии поделила очки с «тартановой армией». Кто может выстрелить в плей-офф, если англичане туда попадут?

Доминик Калверт-Льюин

Embed from Getty Images

24-летний нападающий в минувшем сезоне блистал в АПЛ – воспитанник «Шеффилд Юнайтед» стал лучшим бомбардиром «Эвертона», успев записать на лицевой счёт 16 точных ударов. Карло Анчелотти, перебравшийся в «Реал», положительно отзывался о Доминике: «У него фантастическая голова, он умён в штрафной площади и соображает, в какой момент нужно открыться. Я думаю, у него есть все качества, чтобы стать лучшим на своей позиции в Европе». Беда Калверт-Льюина в том, что в сборной Англии на острие играет его клон – Кейн и Доминик схожи не только в антропометрии, но и в игровом стиле. Англичанин идеально играет на «втором этаже» – он не только забивает, но и создаёт моменты за счёт скидок. Кроме того, Калверт-Льюин часто отходит в штрафную площадь «ирисок», чтобы вынести снаряд на безопасное расстояние. Обладатель двойной фамилии представляет скрытую угрозу, поэтому Саутгейт зря его упорно игнорирует.

Джек Грилиш

Embed from Getty Images

Лидер «Астон Виллы» вышел на поле на Евро-2020 пока лишь раз – Саутгейт бросил его в бой в матче с шотландцами, и Грилиш справился с прямыми обязанностями. Хавбек «вилланов» два или три раза эффектно подставлялся под фолы со стороны мощных британцев, однако скудная игра англичан в атаке не смогла претворить в жизнь потенциально опасные моменты. Грилиш оценивается в 65 миллионов евро, и «Манчестер Сити» внимательно изучает возможность подписания долгосрочного контракта с англичанином. Грилиш хорош в роли атакующего полузащитника, и его технический арсенал поистине интересен – хавбек укрывает мяч корпусом, стабильно выдаёт ключевые передачи, отличается уверенным дриблингом, старается контролировать снаряд во время движения и каждый сезон набирает внушительные цифры по точности передач (в сезоне 2020/21 Джек довёл до адресатов 83% мячей).

Сэм Джонстон

Embed from Getty Images

Англичанин стал одним из лучших игроков «Вест Бромвича» в неудачно сложившемся сезоне, невзирая на кучу пропущенных голов. Он умело руководил дырявой обороной «дроздов», старательно отбивал мячи на линии ворот и вводил снаряд в игру дальними и точными передачами. На чемпионате Европы у воспитанника «Манчестер Юнайтед» нет шансов вытеснить Пикфорда, но он всё равно получает бесценный опыт работы в расположении сборной. Сэм доступен для трансфера за 8 миллионов евро – «Тоттенхэм» и «Арсенал» желают приобрести англичанина, а «Манчестер Юнайтед» хочет вернуть Джонстона в родные пенаты. Высоченный Сэм (рост англичанина – 193 см) регулярно выручает во время 11-метровых дуэлей и часто спасает ворота после ударов с дальних дистанций.

Конор Коуди

Embed from Getty Images

Английский защитник – капитан «Вулверхэмптона». Жёсткий, неуступчивый, очень активный – все эти прилагательные красноречиво описывают стилистику игры Конора. 28-летний защитник получил великолепное футбольное образование в «Ливерпуле», но обрёл своё счастье в «Вулвз». Коуди редко забивает (всего два гола за «чёрно-оранжевых»), однако он отвечает именно за оборону. В среднем Конор побеждает в 1,1 единоборстве на «втором этаже» и примерно 0,2 раза бьёт по воротам. Коуди – чистый защитник, получающий жёлтые карточки не за грубость, а за фолы после потери позиции. Он очень полезен не только при стандартных положениях, но и после фланговых навесов – Коуди прерывает огромное количество обостряющих пасов, которые могут завершаться голами.

Букайо Сака

Embed from Getty Images

Сака пока не принимал участия на Евро-2020 – он лишь раз пребывал на скамейке запасных. Этнический нигериец – воспитанник «Арсенала», а к первой команде его начал подключать Унаи Эмери. Букайо обожает усаживать соперников на газон в ходе позиционных или скоростных атак, старается играть широко, выходит из обороны при помощи коротких пасов и редко перехватывает мяч. Единственная проблема – отсутствие концентрации, но ему всего 19 лет, и стоит сделать скидку на возраст. Сака в среднем наносит два удара по воротам, а также примерно один раз за матч оказывает посильную помощь в воздушном пространстве. Букайо в прошлом сезоне довёл до адресатов 81,8% передач и набрал по системе «гол+пас» 8 очков. В силу универсальности Сака также полезен на противоположном, правом фланге, но Артета позволяет ему исполнять роль «свободного художника» – англичанин по ходу матчей оказывается иногда и в центре нападения, и на правой бровке.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ