Саутгейт – о Кейне: «Он очень важен для команды»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о результативности Гарри Кейна.

«Я уже говорил на неделе, что Кейн очень важен для команды, ничего не изменилось. Он был нашим лучшим, самым важным и влиятельным игроком в течение длительного периода.

За всё время, что я являюсь тренером сборной Англии, мне несколько раз приходилось отвечать на эти вопросы, но Кейн раз за разом проходил тяжёлые периоды, забивал важные голы и играл прекрасно. Это похоже на какой-то цикл», - цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Завтра, 22 июня, сборная Чехии сыграет со сборной Англии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.