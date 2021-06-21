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Саутгейт – о Кейне: «Он очень важен для команды»

21 Июня 2021, 21:38,

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о результативности Гарри Кейна.

«Я уже говорил на неделе, что Кейн очень важен для команды, ничего не изменилось. Он был нашим лучшим, самым важным и влиятельным игроком в течение длительного периода.

За всё время, что я являюсь тренером сборной Англии, мне несколько раз приходилось отвечать на эти вопросы, но Кейн раз за разом проходил тяжёлые периоды, забивал важные голы и играл прекрасно. Это похоже на какой-то цикл», - цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Завтра, 22 июня, сборная Чехии сыграет со сборной Англии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Гарри Кейн, Гарет Саутгейт
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