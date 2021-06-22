Шик не стал игроком «Ювентуса» из-за проблем со здоровьем, а теперь один из лучших футболистов Евро

Патрик Шик - один из героев первой недели Евро-2020, отличившийся дублем в матче с Шотландией и красивейшим голом в ворота Хорватии.

25-летний чешский нападающий заслуженно стал лучшим игроком матча Чехия - Шотландия. Его потрясающие два гола принесли победу чешской сборной. Особенно невероятным оказался его второй гол: получив в центральной зоне мяч, Шик воспользовался выходом шотландского голкипера далеко вперед и запустил футбольную пулю в пустые ворота. Дистанция впечатляет - 45 метров.

Патрик Шик уже несколько лет феерит на арене европейского футбола, но столь фантастически - впервые. И все из-за проблем со здоровьем.

В далеком 2017 году итальянский «Ювентус» обратил внимание на чешского футболиста, который провел отличный сезон в «Сампдории», записав на свой счет тринадцать голов за один сезон. Туринцы готовы были оформить трансфер за тридцать миллионов евро. Но когда Патрик Шик приехал на медосмотр, отказались от подписания контракта. Оказалось, у Патрика имелись проблемы с сердечным ритмом.

Несмотря на такое медицинское заключение, еще один итальянский клуб заинтересовался и приобрел футболиста. В итоге, Патрик Шик стал игроком «Ромы».

К счастью, проблемы со здоровьем оказались временными. Уже в 2018 году медицинский штаб римского клуба подтвердил, что у футболиста сердце в полном порядке.

Причиной нарушений ритма сердца послужил сложный сезон 2016/2017 и перенесенная Шиком ангина, которая вместе с очень высокой нагрузкой дала осложнения. А сезон для молодого футболиста был действительно нелегким: 34 поединка в клубном чемпионате и участие в Евро (молодежные команды до 21 года).

В Риме Патрик Шик не смог закрепиться в основном составе команды. Возможно, помешала осторожность из-за проблем с сердцем, а может быть сложно проходила адаптация в новом клубе. Но так или иначе, в 2020 году Патрик покинул «Рому» и отправился покорять Германию, подписав контракт с «Байером» из Ливеркузена.

Сегодня Патрик Шик впервые принимает участие в крупном европейском турнире в составе главной команды Чехии. Потрясающий дубль в первом матче и отлично пробитый пенальти в ворота Хорватии сделали Патрика Шика одним из лучших бомбардиров Евро-2020.

Следует отметить, что Патрик Шик установил рекорд всех европейских турниров - дистанция забитого гола составила 45 метров. До чеха рекордсменом являлся футболист Испании - Давид Вилья, забивший гол с дистанции 43 метра на ЧМ-2010.