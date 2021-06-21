Главный бегунок Бундеслиги, несостоявшийся трансфер «Спартака», любимчик Раньери и трудяга из «Хоффенхайма»

Сборная Чехии – одно из открытий Евро-2020. Подопечные Ярослава Шилгавы одолели в стартовом туре шотландцев, а затем поделили очки с хорватами. В третьей игре групповой стадии чемпионата Европы чехам предстоит сдать экзамен на профпригодность – соперником станет сборная Англии, которая пока выглядит довольно блёкло. В распоряжении Шилгавы есть не только Патрик Шик из «Байера» – состав чешской дружины пестрит яркими исполнителями.

Павел Кадержабек

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29-летний защитник отдал 6 лет карьеры «Хоффенхайму» – в его активе 7 точных ударов в Бундеслиге и более 140 матчей в чемпионате. За перипетиями Евро-2020 Павел пока наблюдает со скамейки запасных – чех не в состоянии конкурировать с Цоуфалом из «Вест Хэма». Отличительные черты игрового стиля Кадержабека – смелые кроссы с фланга и ключевые передачи. Эксперт Sky Sports Ник Райт, писавший статьи о Бундеслиге, заявил, что Кадержабека незаслуженно обделяют вниманием. Павел оценивается в 8 миллионов евро, а его контракт с «Хоффенхаймом» теряет юридическую силу через два года. В силу универсальности чех закрывает и левый фланг, но ему привычнее действовать справа в защите. Кадержабек известен высокой стартовой скоростью и блокировкой мяча. Чех предпочитает выходить из обороны в атаку за счёт коротких передач и редко играет на перехватах. В прошлом сезоне Бундеслиги он довёл до адресатов 74,2% мячей и признался, что наиболее удобно ему взаимодействовать с хорватом Крамаричем, который поехал на Евро-2020 в составе «шашечных». Перед прошлым чемпионатом Европы Павел опасался за своё семейство – Евро-2016 проходил во Франции через несколько месяцев после парижских терактов.

Якуб Янкто

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Левый полузащитник «Сампдории» всю карьеру проводит в Италии – первым его работодателем стал «Удинезе», под знамёна которого уроженец Праги встал в 18 лет. В июле 2018 года он угодил в сферу интересов «Арсенала» и «Милана», но сделал выбор в пользу «Сампдории». Янкто не может пользоваться корпусом – хавбек, доросший до 184 см, некрепко стоит на ногах во время единоборств и старается избавляться от мяча до контакта. На «втором этаже» от него пользы мало, но позиция Якуба не подразумевает наличия воздушных сражений. Клаудио Раньери в сезоне 2020/21 использовал чеха в центре полузащиты – Ауджелло носился по флангу в роли латераля, а Янкто ему помогал, своевременно действуя на перехватах. Универсал, закрывающий сразу три позиции на поле, подошёл бы «Спартаку» – опорник Крал уходит в «Вест Хэм», Умяров не тянет уровень «красно-белых», Хендрикса можно считать провальным трансфером, а от Гулиева избавились. В центре поля из профильных игроков остался один Зобнин, и Янкто стал бы идеальным трансфером для «Спартака».

Владимир Цоуфал

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Чешский защитник вместе со своим соотечественником Томашем Соучеком вывел «Вест Хэм» в еврокубки – Дэвид Моейс на пресс-конференции заявил, что ни за какие деньги не избавится от чешского тандема. Цоуфал перебрался в Лондон по рекомендации Томаша, который, видимо, заскучал на Туманном Альбионе. Тренерский штаб «молотков» наводил справки у Томаша о Владимире, и полузащитник, ставший в кратчайшие сроки лидером «Вест Хэма», описал игру Цоуфала восторженными эпитетами. Владимир умело справляется с прямыми обязанностями – он обладает выдающейся концентрацией, с завидным постоянством выдаёт ключевые передачи и элегантно навешивает с фланга. Цоуфал – быстрый, мобильный и резкий игрок, который вступает в отбор, не задумываясь о последствиях. Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова сообщила на днях, что «Спартак» проявлял предметный интерес к Владимиру, но Газизов наложил вето на трансфер.

Владимир Дарида

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В 2012 и 2013 годах Дарида побывал на радаре сразу трёх российских команд – «Спартак», «Кубань» и «Краснодар» осторожно осведомлялись о его доступности. На Евро-2020 Дарида является капитаном сборной Чехии – многолетний лидер «Герты» последние 8 лет работает в Германии, что помогло ему блестяще выучить немецкий язык. Термин «бегунок» ничуть не оскорбляет Дариду – центральный полузащитник является самым бегающим футболистом Бундеслиги. От него требуется только одно – находиться в нескольких местах одновременно, как в фантастических фильмах. Бывший главный тренер «Гамбурга», «Вольфсбурга» и «Герты» Бруно Лаббадиа в прошлом году похвалил Дариду, установившего рекорд Бундеслиги по преодолённому километражу: «Дарида – чудовище. Никто не может его удержать. Он проделал гигантский объём работы в матче, а затем совершил рывок и выдал голевую передачу на Пёнтека». 30-летний Дарида оценивается аналитиками Transfermarkt в 3,5 миллиона евро, а его контракт с «Гертой» подходит к концу летом 2023 года. Скорее всего, соглашение с Владимиром будет продлено – на Евро-2020 он пробегает минимум 12 км в каждом матче.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ