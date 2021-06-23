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Стерлинг: «Это часть футбола на таких турнирах - различные игроки для различных матчей»

23 Июня 2021, 01:18,

Автор единственного гола в матче Англия - Чехия (1:0) форвард британцев Рахим Стерлинг отметил вариативность в действиях своей сборной.

- Выделю положительные моменты. Сегодня мы лучше контролировали мяч и хорошо находили свободные зоны, в итоге получили нужный результат. Сака и Грилиш очень хорошо врывались по флангам. Прекрасно, что рядом есть игроки, которые способны создавать голы. Это часть футбола на таких турнирах - различные игроки для различных матчей, - приводит слова Стерлинга УЕФА.

- Если не пропускаешь и забиваешь сам, тогда тебе гарантирована победа,  у нас это получается очень хорошо. Наша цель с самого начала - выиграть группу. Нужно делать то же самое и до конца реализовывать свои моменты, - добавил Стерлинг.

Англичане выиграли свой квартет, забив всего два мяча.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Рахим Стерлинг
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