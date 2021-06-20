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Руни: «Фоден - не дриблёр»

20 Июня 2021, 13:24,

Бомбардир-рекордсмен сборной Англии Уэйн Руни считает, что полузащитник Фил Фоден столкнулся с трудностями в схеме наставника «трёх львов» Гарета Саутгейта из-за нехватки «бегунков» впереди него.

По словам Уэйна Руни The Times, на выступления Фила Фодена на международном уровне негативно повлиял его стиль игры в «Манчестер Сити». Руни уверен, что звезда сборной Англии «не дриблёр».

Фоден начал обе игры сборной Англии на Евро-2020 в стартовом составе, которая обыграла Хорватию со счетом 1:0, а затем продемонстрировал более скромную игру во время ничьей 0:0 с Шотландией в пятницу.

Руни считает, что 21-летний футболист изо всех сил пытается приспособить свою игру к стилю сборной Англии после того, как привык к системе владения мячом под руководством Хосепа Гвардиолы «Этихаде», и на данном этапе предпочел бы видеть Джека Грилиша или Джедона Санчо в составе Гарета Саутгейта вместо него.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Сборная Англии, Уэйн Руни, Фил Фоден
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