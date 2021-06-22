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Саутгейт не выпускает самого дорогого английского футболиста

22 Июня 2021, 20:44,

Вингер дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо еще не сыграл ни одной минуты на этом чемпионате Европы. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт не доверяет место в составе футболисту, который вероятнее всего этим летом сменит клубную прописку, установив рекорд трансферной стоимости для игрока с английским паспортом за всю историю.

Напомним, что в прессе активно заявляется о том, что «Манчестер Юнайтед» уже сделал официальное предложение «Боруссии» в размере 78 миллионов евро за английского вундеркинда. В свою очередь дортмундцы не готов отпускать футболиста за такую сумму и требуют от манкунианцев увеличить свое предложение до 95 миллионов.

Также английская пресса сообщает о том, что игрок всерьез намерен перебраться на «Олд Траффорд» и уже уведомил об этом свой нынешний клуб.


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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Сборная Англии, Гарет Саутгейт, Джедон Санчо
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