Саутгейт не выпускает самого дорогого английского футболиста

Вингер дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо еще не сыграл ни одной минуты на этом чемпионате Европы. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт не доверяет место в составе футболисту, который вероятнее всего этим летом сменит клубную прописку, установив рекорд трансферной стоимости для игрока с английским паспортом за всю историю.

Напомним, что в прессе активно заявляется о том, что «Манчестер Юнайтед» уже сделал официальное предложение «Боруссии» в размере 78 миллионов евро за английского вундеркинда. В свою очередь дортмундцы не готов отпускать футболиста за такую сумму и требуют от манкунианцев увеличить свое предложение до 95 миллионов.

Также английская пресса сообщает о том, что игрок всерьез намерен перебраться на «Олд Траффорд» и уже уведомил об этом свой нынешний клуб.