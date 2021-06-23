Английское СМИ хвалит Саутгейта, но боится матча 1/8 финала

Во вторник сборная Англии завершила групповой этап на Евро победой над Чехией. Благодаря этому «три льва» завоевали первое место в квартете. Английское издание FourFourTwo оценило итоги встречи, а сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» приводит их анализ.

Грилиш сделал своё дело

Нация призывала Джека Грилиша выйти в стартовом составе на Евро-2020, и ему потребовалось всего 12 минут, чтобы показать, почему.

Именно Грилиш сделал точный пас на Рахима Стерлинга, который вывел Англию вперёд, и показал впечатляющую игру в первом тайме матча "трёх львов" против чехов.

Грилиш часто менялся со Стерлингом местами, иногда играя позади Гарри Кейна в центральной роли, а иногда появляясь слева. Именно во время одной из таких комбинаций, когда Грилиш играл слева, а Стерлинг – в центре, они вместе забили первый гол.

Когда Грилиш был заменен после часовой отметки, толпа на "Уэмбли" недовольно засвистела, а потом запела его имя.

Сака был разумным выбором

Букайо Сака казался неожиданным выбором на эту игру, особенно когда он был выбран вместо Джейдона Санчо, но в этом решении была логика.

Сака выделился на правом фланге в победном матче "Арсенала" в Лиге Европы со счетом 4:0 над пражской "Славией" в апреле, когда левым защитником соперника был Ян Борил.

Кто был левым защитником сборной Чехии во вторник вечером? Ян Борил, и, надо полагать, Гарет Саутгейт был прекрасно осведомлён об этом.

Борил так мучился против Саки в Лиге Европы, что его пришлось заменить в перерыве, и во вторник на "Уэмбли" у него возникло ещё больше проблем с игроком "Арсенала".

Именно Сака продвижением вперёд на дриблинге начал атаку, которая привела к первому голу Рахима Стерлинга. Он зажёг искру для более резкого выступления сборной Англии и был постоянной угрозой, проходя по правому флангу.

Пикфорд и защита остаются непробиваемыми

Форма Джордана Пикфорда в "Эвертоне" была иногда нестабильной после его прекрасных выступлений на чемпионате мира 2018 года, но на Евро-2020 пока всё хорошо.

Он был надёжен в первых двух матчах против Хорватии и Шотландии и сделал отличный сейв в этом матче. Это означает, что Англия ещё не пропустила ни одного гола на этом турнире – Италия уже отметилась таким же результатом, а Швеция является единственной командой, которая может повторить это.

Гарри Магуайр вернулся в защиту в этом матче, а лучший бомбардир турнира Патрик Шик был незаметен.

Осторожность Саутгейта сохраняется

После впечатляющего первого тайма, во второй половине игры Англия сбавила обороты. На 68-й минуте Саутгейт решил снять с игры Грилиша и заменить его Джудом Беллингемом – несомненно, осторожная замена. В оставшееся время игры в полузащите играли Калвин Филлипс, Беллингем и вышедший на замену Джордан Хендерсон, и это наводило на мысль, что Саутгейт намерен удержать победу со счетом 1:0.

Такое управление игрой может потребоваться, когда команда выйдет в матчах в стадию плей-офф, хотя, возможно, это не принесёт ему больше друзей среди болельщиков, которые хотят видеть Англию атакующей на протяжении 90 минут.

Англия получит преимущество дома (но тяжелый жребий)

Победа "Трёх львов" означает, что Англия выиграла группу D, а это гарантирует, что матч 1/8 финала пройдёт на "Уэмбли".

Это хорошая новость для «трёх львов», а плохая заключается в том, что, скорее всего, это будет матч с Германией или Францией. Группа F, она же «группа смерти», завершится в среду, и Англия встретится со второй командой этой группы. Германия должна выиграть дома у Венгрии, а Франции надо победить Португалию, чтобы занять первое место.

Андрей Центров