Чехия - Англия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

По итогам матчей понедельника лидеры группы D Чехия и Англия досрочно вышли в плей-офф, так как набранных четырех очков командами гарантированно будет достаточно для выхода из группы. Сегодня же они разыграют между собой первое место в группе. Отметим, что ничья не устроит британцев. По версии экспертов ее и не будет, все козыри в руках или ногах и головах англичан.

В 22:00 смотрите матч на каналах: Первый, ТРК «Украина», «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5 Интернет» и «Казахстан ТВ». Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.

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