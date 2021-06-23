Англия - шестая команда, не пропускавшая на групповых стадиях Евро

На чемпионате Европы 2020 года завершился групповой турнир уже для четвертого квартета. И в среду полностью подойдет к концу первая стадия соревнований, по итогам которой будут составлены пары участников 1/8 финала.

Интересно, что сборная Англии, одолевшая в заключительном поединке чехов, стала шестой командой на турнирах подобного рода, не пропускавшей на групповой стадии. Ранее британцы одолели хорватов (1:0) и сыграли по нулям с Шотландией.

На Евро-2020 также не пропускает Италия. Это второй такой случай с апеннинцами (еще в 1980 году). Помимо них немцы дважды проходили группу без пропущенных голов (1996 и 2016), а также Польша (2016).