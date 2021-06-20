Капелло: «Англия меня разочаровала, скажу честно»

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло критикует игру коллектива Гарета Саутгейта на Евро-2020.

- Англия меня разочаровала, скажу честно. Она провела 20 невероятных минут и потеряла свою игру. Я всегда говорил, что если англичане играют осенью, то могут сражаться против любого соперника. Начинаются мучения с апреля, а в июне у них беда. После двух сезонов постоянных матчей из-за пандемии команде не хватает свежести, - приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

На Евро-2020 британцы обыграли Хорватию (1:0) и поделили очки с Шотландией (0:0).

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