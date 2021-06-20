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Капелло: «Англия меня разочаровала, скажу честно»

20 Июня 2021, 17:37,

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло критикует игру коллектива Гарета Саутгейта на Евро-2020.

- Англия меня разочаровала, скажу честно. Она провела 20 невероятных минут и потеряла свою игру. Я всегда говорил, что если англичане играют осенью, то могут сражаться против любого соперника. Начинаются мучения с апреля, а в июне у них беда. После двух сезонов постоянных матчей из-за пандемии команде не хватает свежести, - приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

На Евро-2020 британцы обыграли Хорватию (1:0) и поделили очки с Шотландией (0:0).

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Фабио Капелло
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Комментарии (1)
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0
overkill666
20 Июня 2021, 17:50

"После двух сезонов постоянных матчей из-за пандемии команде не хватает свежести"
остальные команды типа в отпуске были в это время?

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