Англия обыграла Чехию, выиграла группу и осталась в Лондоне на 1/8 финала

Сборная Англии добилась победы над чехами, всё решил гол Рахима Стерлинга в самом дебюте. Благодаря этому успеху подопечные Гарета Саутгейта заняли первое место в своей группе и проведут матч 1/8 финала Евро в Лондоне.

В заключительном туре группы D встречались сборные Англии и Чехии. Обе команды выходили на матч спокойно, так как после встреч Евро, прошедших в понедельник, уже обеспечили себе место в плей-офф. И англичане, и чехи успели набрать по четыре очка и не могли опуститься в своей группе ниже третьего места, а по баллам опережали финнов и украинцев в любом случае.

Англичане могли открыть счёт уже на второй минуте. Шоу слева сделал передачу вперёд на ход Стерлингу, который перебрасывал вышедшего из ворот Вацлика, но чехов спасла штанга. Англичане завладели инициативой на первых минутах и продолжали давить, правда, больше моментов не возникало. Хотя англичане били по воротам чехов – Стоунз после навеса со штрафного в исполнении Шоу, а затем Кейн в створ не попали.

Давление хозяев привело к голу на 12-й минуте. Грилиш слева от лицевой навесил на дальнюю штангу, откуда Стерлинг с близкого расстояния головой не мог промахнуться мимо пустых ворот. Оборона чехов в этом эпизоде грубо ошиблась, потеряв нападающего англичан в своей вратарской.

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Англичане продолжали и после этого владеть инициативой, но голевых шансов не возникало. Следующего опасного момента пришлось ждать до середины тайма. Кейн в штрафной легко обыграл Калаша и с близкого расстояния пробивал, но Вацлик сумел среагировать и спасти ворота. Буквально тут же Голеш пальнул издали, и Пикфорд с трудом в прыжке выручил команду.

За десять минут до перерыва чехи имели ещё один момент сравнять счёт. Мяч вылетел на линию штрафной, и Соучек бил в противоход Пикфорду, но в цель немного не попал. Англичане ответили своим шансом – Шоу простреливал слева, мяч попал в Цоуфал и срикошетил в створ, но Вацлик спас. На перерыв команды в итоге ушли при минимальном преимуществе англичан.

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Второй тайм начался не так весело. Англичане чуть сбавили обороты, и» казалось, хотели сыграть чуть надежнее. Чехи пытались прибавить, но у них ничего не получалось. Подопечные Ярослава Шилхавы раз за разом упирались в соперников. При этом темп матча был довольно неплохой. По истечении часа игры на поле в составе чехлов, кстати, вышел спартаковец Алекс Крал.

Время шло, а моментов все не возникало. Британцы в спокойном режиме вели игру к минимальной победе. У чехов ничего не получалось, вдобавок к этому в параллельном поединке группы ситуация складывалась так, что чехи скатились на третье место. Первый удар гости после перерыва нанесли на 83-й минуте! Пекхарт пробил с линии штрафной, но в створ не попал. В ответ англичане забили, но из офсайда.

Таким образом, сборная Англия заняла первое место в квартете. Команда остаётся в Лондоне и будет теперь играть с вице-чемпионов той самой группы смерти F. Сборная Чехии же стала третьей, но пока даже непонятно, кто станет соперником команды.