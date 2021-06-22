Де Брёйне: «В плей-офф всё будет по-другому»

Плеймейкер сборной Бельгии Кевин де Брёйне пообщался с представителями СМИ после победы над командой Финляндии в рамках третьего тура группового этапа Евро-2020. «Красные дьяволы» отпраздновали победу со счетом 2:0.

«Не нужно делать каких-то выводов после группового раунда. В плей-офф все будет иначе. Наша команда понимает, что дальше не будет права на ошибку. Если ошибешься, то поедешь домой. Мы будем предельно сконцентрированы», - приводит слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Сборная Бельгии набрала девять баллов и гарантировала себе первое место в квартете B.