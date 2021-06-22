Мартинес: «Нужно, чтобы каждый игрок сборной Бельгии вышел на пик формы в плей-офф»

Рулевой сборной Бельгии Роберто Мартинес пообщался с представителями СМИ после победы над командой Финляндии (2:0) в рамках третьего тура группового раунда чемпионата Европы-2020.

«Наша команда показывает стабильность на протяжении пяти лет. Теперь необходимо, чтобы каждый футболист вышел на пик формы в плей-офф. Нужно отдать все силы на благо сборной», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Сборная Бельгии набрала девять очков и заняла первое место в своей группе. Что касается Финляндии, то эта сборная финишировала третьей, опередив команду России.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру