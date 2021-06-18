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Эден Азар, де Брёйне и Витсель возвращаются в стартовый состав сборной Бельгии

18 Июня 2021, 23:42,

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес намерен применить ротацию в заключительном матче группового турнира против команды Финляндии. Рулевой «красных дьяволов» на пресс-конференции пообещал предоставить игровую практику Эдену Азару, Кевину де Брёйне и Акселю Витселю, которые не попали в стартовый состав в игре с датчанами (2:1). По мнению Мартинеса, выход этих игроков с первых минут позволит им набрать форму перед стадией плей-офф Евро-2020.

Напомним, что ранее Бельгия также обыграла россиян со счетом 3:0 и лидирует с 6 очками. При любых раскладах команда не откатится ниже второго места в квартете В.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Бельгии, Эден Азар, Аксель Витсель, Кевин де Брёйне, Роберто Мартинес
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