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Тренер сборной Финляндии: «Горжусь, что опередили Россию на Евро-2020»

22 Июня 2021, 10:31,

Наставник сборной Финляндии Маркку Канерва заявил, что гордится выступлением своих подопечных на чемпионате Европы-2020.

«Я горжусь, что сборная Финляндии обогнала команду России на Евро-2020. Кто-то вообще думал, что у нас будут шансы на выход в плей-офф перед последней игрой групповой стадии», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в третьем туре сборная Финляндии потерпела поражение от Бельгии со счетом 0:2.

Подопечные Канервы финишировали на третьем месте в группе B, пропустив вперед бельгийцев и датчан.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Финляндии, Маркку Канерва
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Комментарии (3)
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0
SpaM
22 Июня 2021, 11:48

Честно говоря, гордиться особо там нечем). Обошли более слабую сборную, вот и всё.

0
diasello.sun@gmail.com
22 Июня 2021, 11:09
История не терпит сослагательного наклонения. Но если бы не "случайная" победа над Данией в 1-м туре, то была бы сейчас Финляндия на последнем месте в группе. Да молодая перспективная команда у финнов, но ещё неопытная чтобы проводить матчи и претендовать реально на выход из группы ( именно по качеству демонстрируемой игры) Такой же когда-то была сборная Австрии, а сейчас они вышли в плей-офф. Может и у финнов будет такое же в будущем.
1
lazarevs08
22 Июня 2021, 10:49

Финны молодцы!!! И Македонцы молодцы!!! Жаль что сборная России так и не приехала на Евро. Мы бы этот колхоз точно обыграли бы......

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