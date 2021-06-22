Тренер сборной Финляндии: «Горжусь, что опередили Россию на Евро-2020»

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22 Июня 2021, 10:31,
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Наставник сборной Финляндии Маркку Канерва заявил, что гордится выступлением своих подопечных на чемпионате Европы-2020.
«Я горжусь, что сборная Финляндии обогнала команду России на Евро-2020. Кто-то вообще думал, что у нас будут шансы на выход в плей-офф перед последней игрой групповой стадии», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, что в третьем туре сборная Финляндии потерпела поражение от Бельгии со счетом 0:2.
Подопечные Канервы финишировали на третьем месте в группе B, пропустив вперед бельгийцев и датчан.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Финляндии, Маркку Канерва
Честно говоря, гордиться особо там нечем). Обошли более слабую сборную, вот и всё.
Финны молодцы!!! И Македонцы молодцы!!! Жаль что сборная России так и не приехала на Евро. Мы бы этот колхоз точно обыграли бы......