Де Брёйне – о победе над Финляндией: «Тяжёлая игра»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне прокомментировал победу над сборной Финляндии (2:0).

«Это была тяжелая игра. Мы понимали, что Финляндия будет играть очень компактно, сложно взломать их оборону. Но мы знали, что после забитого гола они откроются, облегчив нам задачу. Во втором тайме мы сыграли гораздо лучше.

Приятно, что меня признали лучшим игроком матча, но самое важное – это то, как играет команда. Я стараюсь подтолкнуть ребят к совершенствованию, в том числе и индивидуально. Сейчас стоит сосредоточиться на следующем матче», - цитирует лидера бельгийской сборной пресс-служба УЕФА.

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