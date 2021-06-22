Мартинес: «Финляндия провела отличный турнир»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о победе над сборной Финляндии (2:0) в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

«Мы были сконцентрированы весь матч и профессионально подошли к игре. Доволен тем, как команда оборонялась и ждала возможности открыть счёт. Мы понимали, что рано или поздно забьем. В первом тайме у нас ничего не получалось, но мы смогли адаптироваться к игре против крепкой команды. Финляндия провела отличный турнир, мы должны были сделать всё возможное, чтобы одержать победу сегодня», - цитирует наставника сборной Бельгии пресс-служба УЕФА.

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