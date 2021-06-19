Бельгия не может обыграть Финляндию с 1968 года

Перед заключительным туром в группе В Евро-2020 ситуация в квартете весьма запутанная. Финны могут претендовать на первое место в случае победы над сборной Бельгии. Несмотря на низкую вероятность такого расклада, отметим, что у «красных дьяволов» давно возникают проблемы в играх с этим противником.

Бельгия и Финляндия встречались в отборе чемпионатов мира 1954 и 1970 годов, тогда трижды побеждали бельгийцы при одной ничьей. С тех пор финская команда играет очень удачно - 4:3 (1999), 4:1 (2001), 2:0 (2007), 0:0 (2008), 1:0 (2010), 1:1 (2011), 1:1 (2016).

Из этих семи матчей без поражений пять встреч были товарищескими и еще две - отбором на чемпионат мира.