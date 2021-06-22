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Главный тренер сборной Финляндии: «Дания заслужила второе место»

22 Июня 2021, 00:42,

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва высказался о поражении от сборной Бельгии (0:2).

«Я очень горжусь тем, какое трудолюбие продемонстрировали игроки сегодня. Все вы могли увидеть уровень сборной Бельгии, но парни сражались до последнего. Нам удалось создать несколько моментов, но наши удары, к сожалению, были заблокированы.

Сейчас у нас мало шансов на выход из группы, но я доволен нашим выступлением на турнире. Мы показали, что приехали сюда не просто так.

Сборная Дании? Они показали, что очень сильны с точки зрения психологии. Датчане заслужили второе место в группе», - цитирует Канерву пресс-служба УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Финляндии, Марку Канерва
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