Азар: «Я трижды ломал лодыжку, она уже не будет прежней»

Футболист сборной Бельгии Эден Азар в преддверии матча против Финляндии пообщался с журналистами на пресс-конференции.

«Посмотрим, как будет складываться игра, но я могу быть не готов на 90 минут игры. Я собираюсь провести как можно больше игровых минут на высоком уровне. Если 50, то 50. Если 60, то 60. Посмотрим.

Я трижды ломал лодыжку, она уже не будет такой, как 10 лет назад. Но я знаю, что все равно могу проявить себя на футбольном поле», - сказал Азар.

Напомним, сборная Бельгии уже обеспечила себе место в плей-офф Евро-2020.