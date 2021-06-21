Азар: «Я трижды ломал лодыжку, она уже не будет прежней»

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21 Июня 2021, 00:30,
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Футболист сборной Бельгии Эден Азар в преддверии матча против Финляндии пообщался с журналистами на пресс-конференции.
«Посмотрим, как будет складываться игра, но я могу быть не готов на 90 минут игры. Я собираюсь провести как можно больше игровых минут на высоком уровне. Если 50, то 50. Если 60, то 60. Посмотрим.
Я трижды ломал лодыжку, она уже не будет такой, как 10 лет назад. Но я знаю, что все равно могу проявить себя на футбольном поле», - сказал Азар.
Напомним, сборная Бельгии уже обеспечила себе место в плей-офф Евро-2020.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Бельгии, Эден Азар