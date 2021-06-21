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Азар: «Я трижды ломал лодыжку, она уже не будет прежней»

21 Июня 2021, 00:30,

Футболист сборной Бельгии Эден Азар в преддверии матча против Финляндии пообщался с журналистами на пресс-конференции.

«Посмотрим, как будет складываться игра, но я могу быть не готов на 90 минут игры. Я собираюсь провести как можно больше игровых минут на высоком уровне. Если 50, то 50. Если 60, то 60. Посмотрим.

Я трижды ломал лодыжку, она уже не будет такой, как 10 лет назад. Но я знаю, что все равно могу проявить себя на футбольном поле», - сказал Азар.

Напомним, сборная Бельгии уже обеспечила себе место в плей-офф Евро-2020.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бельгии, Эден Азар
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